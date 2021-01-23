شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يجسد شخصية ضابط في فيلم "الجريمة" من إخراج شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجسد الفنان ماجد الكدواني شخصية ضابط في فيلم "الجريمة" من إخراج شريف عرفه وبطولة أحمد عز ومنه شلبى الذي سيبدأ تصويره الأيام المقبلة في الغردقة ، ومن ناحية أخرى يضع المخرج شريف عرفة اللمسات الأخيرة فى مونتاج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دورموظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.