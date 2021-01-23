محامي بهاء سلطان يكشف حقيقة الصلح بينه وبين نصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، أنه لم يحدث صلح بين موكله والمنتج الغنائي نصر محروس.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "اللي قاله نصر محروس حرية شخصية وفكر خاص به، الراجل كان فرحان ومبسوط وفكره راح لحاجة معينة عبّر عنها بهذه الطريقة ومنقدرش نصادر رأيه".

تابع: "محصلش صلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، ولكن إحنا بنفذ حكم أصدرته المحكمة بخصوص تسجيل بهاء سلطان 4 أغاني لنصر محروس من ألبوم سيجارة، وساد الود والحب في زيارة بهاء لمقر شركة فري ميوزيك".

وحور رد فعل نصر محروس حينما سجل بهاء سلطان أول أغنية والتي تحمل اسم "أنا الغلطان"؛ قال: "اتأثر ودبدب في الأرض وكان معاه زجاجة مياه وقعت منه، وفضل يستعيد الذكريات اللي كانت بينهم، وقاله طيب ما تيجي نتعاون ونشتغل تاني، قلت له بس خلاص بقى، وتعالى نقعد ونشوف العقد الجديد وخلونا نعيش في جو من الدفء وربنا يسهل".

وكان نصر محروس، فاجأ الجميع ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديو وصورا تجمعه ببهاء سلطان، وعلّق: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه.. بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

جدير بالذكر أن بهاء سلطان يواجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.

وتسبب ألبوم "سيجارة" في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس منذ العام 2014، ووصل الثنائي إلى ساحات القضاء رغم محاولة تدخل الأصدقاء المقربين لإنهاء الأزمة.