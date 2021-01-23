زواجها من محرم فؤاد وإصابتها بالسرطان.. حكايات عايدة رياض في عيد ميلادها الـ ٦٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم السبت ٢٣ يناير ، عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض الـ٦٧، إذ أنها من مواليد 1954، وهي شقيقة زوجة الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، وخالة الإعلامي كريم حسن شحاتة.

ونرصد لكم حكايات عن عايدة رياض في التقرير التالي :

ديانتها

أكدت الفنانة عايدة رياض، ببرنامج "خط أحمر"، عدم امتلاكها لحساب شخصي على فيسبوك، موضحة أنها فوجئت منذ فترة بوجود شخص ينتحل صفتها ودشن حساب باسمها، وآخر يضع صورتها بالحجاب أمام الكعبة ويكشف عن تأديته عمرة لها.

وعلقت عايدة "طب ازاي.. وأنا مسيحية".

كما أوضحت، في تصريحات صحفية سابقة، أنها على الرغم من ديانتها المسيحية، إلا أنها حريصة جدا على الاحتفال بأعياد المسلمين والمولد النبوي وتشتري الملبن والحمصية والسمسمية.

صفاتها

قالت رياض، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"،إنها شخصية طيبة وخجولة "عمري ما حد جاملني.. ودخلت الوسط الفني من خلال المسرح، وأنا مش جريئة كما يروج البعض، ويا ريتني أكون جريئة".

وأضافت عايدة، أن دورها في فيلم "الكيت كات" مع المخرج داوود عبد السيد، لا يعتبر إغراء، وإنما تعبير عن طبيعة الشخصية كما أوضح لها المخرج.

إصابتها بالسرطان

قالت عايدة، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، إنها أخفت إصابتها بالسرطان لمدة 5 سنوات منذ عام ٢٠١٥، وأنها اعتذرت عن العديد من الأعمال وقتها لأنها كانت تأخذ جرعات من الكيماوي، وكانت تخشى أن يؤثر ذلك على التزامها بالتصوير.

وأضافت، أن ​الفنانة بوسي، وقفت إلى جانبها في هذه المحنة، وكانت تحرص على أن تُحضّر لها طعاماً مناسباً لحالتها المرضية، رغم انشغالها وقتها بمرض ​الفنان نور الشريف.

قضيتها

ألقي القبض عليها، وعاشت أزمة حقيقية بعد اتهامها بممارسة ​الدعارة، ​ وتم إيداعها في سجن القناطر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تحصل على البراءة عام 1983.

وأكدت ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أنها تعرضت للظلم والإيذاء النفسي بسبب اتهامها في قضية مخلة، مؤكدة أن القضية كانت ملفقة من الأساس ولم تثبت التحريات أي شيء ضدها.

المال

كشفت عايدة، أنها قدمت أدوارا غير راضية عنها بسبب حاجتها للمال، موضحة أن المخرج الراحل محمد خان أتاح لها نقطة التحول في حياتها بفيلم "أحلام هند وكاميليا" الذي لعبت بطولته أمام نجلاء فتحي.

علاقتها بأحمد زكي

قالت عايدة، ببرنامج"شيخ الحارة والجريئة"، إن الفنان الراحل أحمد زكي، كان صديقا لها، ووصفته بالاسطورة ومشيدة بعبقريته، وأنها صدمت بوفاته خاصة أنه عاش يتيما ومكافحا.

ارتباطها بأحمد بدير

نفت عايدة رياض، في لقاء تليفزيوني، وجود أي علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أحمد بدير، مؤكدة أنها مقتصرة على كونها صداقة وزمالة قوية "زواجي من أحمد بدير شائعة، وسيبوا الراجل في حاله، وعنده أولاد، وهو مش من النوع الشقي، وأنا بحب الراجل الشقي".

قصص حبها

كشفت عايدة، ببرنامج تليفزيوني، أنها وقعت في الحب 3 مرات بعد زوجها من الفنان محرم فؤاد "كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد، وأنا متجوزتش بعده، وكنت بحب بس، وحبيت 3 بعده".

رفضها تكرار الزواج

أوضحت عايدة، سبب عدم تكرارها الزواج مرة ثانية، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنها لا ترغب في الزواج مرة أخرى بعد اعتيادها على الوحدة، وأن لها شقيقا يقيم معها هو وابنته.

واعترفت بتعرضها لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من المطرب الراحل "محرم فؤاد جوزي الوحيد، وأنا اتعقدت من الجواز، ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة، وهو كان بيحبني وبيغير عليا".

التكنولوجيا

قالت عايدة، ببرنامج" خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنها لا تفهم شيئا في التكنولوجيا، وعندما تريد أن تفعل شيئا ما بها سواء على التليفون أو أي شئ آخر، تذهب إلى شقيقها الذي يعيش معها، أو تطلب من ابنة شقيقها.