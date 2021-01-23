خاص| حقيقة تدهور حالة محمد فريد الصحية.. وقصة صورته المتداولة بدون شعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للفنان القدير محمد فريد، يظهر خلالها بدون شعر، مشيرين إلى أنه يمر بأزمة صحية، طالبين من الجمهور الدعاء له.

وتواصل "الخليج 365" مع كريمته ناهد محمد فريد، التي نفت مروره بأزمة صحية أو تدهور حالته الصحية.

وأكدت ناهد، في تصريحاتها الخاصة، أن الصورة المتداولة لوالدها، قديمة منذ ٣ سنوات، وكان يصور خلالها مشاهده بفيلم "حار جاف صيفا".

وأضافت، أن والدها بخير وصحته جيدة وأن ما يتردد عبر السوشيال ميديا، شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد فريد، مسلسل "بركة" عام ٢٠١٩، بطولة: عمرو سعد وهالة صدقي وأحمد حلاوة ومحمد لطفي وكمال أبو رية، وإخراج محمود كريم.