وفاة المذيع الأميركي لاري كينغ بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

توفي مقدّم البرامج الحوارية الأميركي الشهير لاري كينغ، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان كينغ يتلقى العلاج بمركز “سيدرز سيناي” الطبي في لوس أنجلوس، نتيجة إصابته بالفيروس.

لاري كينغ كان يعاني أصلاً من داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينغ أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج “لاري كينغ لايف”، وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ “سي إن إن” في عام 2010، لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني.

وفي عام 2012 أطلق برنامج “لاري كينغ ناو” على قناة الفيديو على الطلب “أورا تي في” عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها، وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج “بوليتيكينج ويذ لاري كينغ”.