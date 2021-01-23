ريهام حجاج تحتفل بميلاد زوجها.. رسالة وصور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال والنائب المصري محمد حلاوة، على طريقتها الخاصة.

ونشرت حجاج عدة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام، وأرفقتها برسالة رومانسية قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحبيبي وأعز أصدقائي ونصفي الثاني، وكل شيء في حياتي، أحبك إلى الأبد".





وفي صعيد آخر، تواصل النجمة المصرية تصوير دورها في مسلسل "كل ما نفترق" والذي يعرض في رمضان 2021، ويشاركها البطولة أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام.

المسلسل من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال ريهام حجاج عبر شاشة التليفزيون مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة وخالد النبوي، وعرض في رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.