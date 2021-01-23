محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس أحدث مسلسلاته: "ملحمة موسى"

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد أحدث مسلسلاته، حيث يخوض سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل موسى، وقد كشف الأسطورة عن صورة جديدة من الكواليس، وكتب رمضان فى تعليقه على الصورة: "ملحمة موسى"، ولا تعد تلك الصورة الأولى الذى ينشرها رمضان من الكواليس إذ سبق ونشر أكثر من صورة في وقت سابق.



محمد رمضان فى كواليس موسى

كما كشف الفنان محمد رمضان، أمس، عن صورة جديدة من كواليس تصوير كليبه الجديد "مصباح علاء الدين" الذى يقوم بتصويره حالياً، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية، ونشر رمضان صورته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشارك متابعيه وجمهوره بكواليس الكليب المنتظر.



رمضان على انستجرام

وظهر رمضان فى الصورة التى نشرها وهو يرتدى نظارة شمس سوداء، كما أطلق لحيته ليظهر بشكل مختلف عن الكليبات الأخيرة التى أطلقها، وسرعان ما تفاعل عدد كبير من جمهوره على الصورة التى نشرها.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى،رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.