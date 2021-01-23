شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر وأحمد زاهر فى صورة من كواليس "لؤلؤ".. والجمهور: فرحونا وارجعوا لبعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل "لؤلؤ" مؤخراً، الذي تقوم ببطولته النجمة مى عمر، حيث تربطها كيمياء مع النجم أحمد زاهر الذى يشاركها ببطولة العمل، وقد نشرت منه صورة تجمعهما معاً من الكواليس عبر حسابها على موقع انستجرام، وما إن نشرتها حتى انهالت عليهما التعليقات، مثلما ظهر فى تعليق أحد المتابعين لـ مى عمر حين كتب : "فرحونا وقولوا انكوا رجعتوا لبعض".



مى عمر واحمد زاهر

,تصدر مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر وأحمد زاهر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو المسلسل الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى يوم الخميس، بعد 20 حلقة مرت من الأحداث.



مى عمر واحمد زاهر

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وشهدت الحلقة العشرين، التى عرضت مساء الخميس، تطورات جديدة وأحداث مختلفة، منها اعتراف مجدى - إدوارد - بحبه لـ لؤلؤ - مى عمر - لكنها طلبت منه أن يكونا أصدقاء وأخوات ولا تتمنى أن تخسره أبداً.

واشتعلت الأحداث بذهاب لؤلؤ إلى بودا - محمد الشرنوبى - فى ورشته، حيث فاجأها بخاتم فضة ليخطبها ووافقت لؤلؤ، واعترفت بحبها له، ومازال بودا مستمر فى المؤامرة التى اتفق عليها مع مروة صديقتها لخداعها للنصب على لؤلؤ وأخذ جميع أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.