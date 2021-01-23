شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تستعرض جوين ستيفانى خاتم خطوبتها بقيمة 500 ألف دولار فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت التقارير مؤخرًا أن جوين ستيفانى حصلت على تصريح من الكنيسة الكاثوليكية بإلغاء زواجها السابق من جافين روسدالى وذلك وقت سابق من هذا الشهر.

التقطت عدسات مصورى "الباباراتزي" عدة صور لجوين ستيفانى وترسم على وجهها ابتسامة عريضة وذلك بعد زيارة منزل أحد الأصدقاء فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظهر بالصور خاتم الخطوبة الضخم من الماس التى استعرضته جوين البالغة من العمر (51 عامًا) والذى تبلغ قيمته 500000 دولار.

اختارت جوين ستيفانى بإطلالة "كاجوال" مميزة حيث اختارت ارتداء بنطلون متداخل الألوان، إضافة إلى جاكيت "جينز" مزود بفراء باللون الأصفر من تصميم "For All Mankind 7" وصل سعره إلى 911 جنيهًا إسترلينيًا، فى حين اختارت النجمة الشهيرة حذائها "البوت" باللون البيض ذو الكعب العالى.



خاتم النجمة جوين ستيفانى خاتم النجمة جوين ستيفانى

يذكر أن بعد خمس سنوات من المواعدة وقصة حب تحولت لمحط تركيز وسائل الإعلام الفنية الشهيرة، تقدم بليك شيلتون لطلب الزواج من المغنية البالغة من العمر (51 عامًا) فى أكتوبر 2020 خلال رحلتهم إلى أوكلاهوما، وذلك بعد سلسلة طويلة من الشائعات التى انقسمت حول تفاصيل زفاف النجمين، بينما تم تداول الكثير من الشائعات حول انفصالهما، إلا أن الثنائى بليك وستيفانى يسعيان دائما لجعل حياتهما أكثر هدوءًا واستقرارًا دون التعليق على الشائعات التى تستهدفهم.