شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يتقدم ببلاغ ضد مدعين يستخرجون كارنيهات نقابة الممثلين بـ1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مدعين يوهمون الجمهور باستخراج كارنيهات نقابة الممثلين مقابل ألف جنيه، وهناك شخص يستقطب الراغبين فى الشهرة ويوهمهم بهذا الأمر، هذا بالإضافة إلى وجود أحد الشباب يوهم الفتيات على السوشيال ميديا بأن أحد المسلسلات يتطلب فتيات وبنات، وأنه سيساعدهن فى الالتحاق للعمل بالمسلسل، ويحصل منهم على أموال بالنصب.

من ناحية أخرى، كان الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون أعلن أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارًا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة.

وأضاف "زكى" أن فرع الشروق سيضم المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالى للفنون المسرحية، والمعهد العالى للباليه، والمعهد العالى للسينما، مؤكدا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية.

يأتى ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعى المثمر فى كل مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافى والفنى، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.

ويشارك أشرف زكى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مى عمر وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.