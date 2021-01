شكرا لقرائتكم خبر عن بيلو أسبيك فى صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم Outside the Wire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الدنماركي بيلو أسبيك، صاحب شخصية آيرون جرى، في سلسلة Game of thrones، الشهيرة، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس تصوير فيلمه Outside the Wire الذى عرض من أيام عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية وحقق نجاحاً كبيراً.

جاء هذا بعدما كشف الممثل العالمي بيلو أسيبك، نجم مسلسل Game of thrones، الشهير، لمتابعيه وجمهوره عن صورة أخرى من فيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Outside the Wire، الذى تم طرحه يوم 15 يناير الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، وظهر أسيبك في الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يجسد شخصية قائد عسكري ضمن فرقة إنقاذ أحد الأشخاص العالقين في تبادل لإطلاق النيران.

وكانت قد ذكر موقع فارايتي أن شبكة Netflix دفعت ضريبة بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار في المملكة المتحدة في عام 2019، حيث بلغت إيراداتها 164 مليون دولار وذلك كضريبة على الشركات التي تمتلكها الشبكة في المملكة المتحدة.





وتملك شبكة Netflix ثلاث شركات مدرجة في المملكة المتحدة هى Netflix Services UK و Netflix Studios UK و Netflix Productions UK - وقد أبلغت عن عائدات قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار) وأعلنت عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17.76 مليون دولار) في عام 2019 .

وتقدر شركة الأبحاث Ampere Analysis أن Netflix كسبت 940 مليون جنيه إسترليني (1.28 مليار دولار) من رسوم الاشتراك في عام 2019 ويبلغ عدد المشتركين في جهاز البث حوالي 13 مليون مشترك في المملكة المتحدة.