شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد راتب في عيد ميلاده.. قدم 300 عمل فني أبرزها "المتسول والمال والبنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد راتب، حيث ولد في 23 يناير من عام 1949، تاركًا العديد من الشخصيات البارزة التى قدمها فى أعماله على مدار مشواره الفني وكانت بداية في عام 1980، بفيلم "شعبان تحت الصفر" وبعد ذلك فيلم الزعيم "انتخبوا الدكتور سلميان عبدالباسط"، ثم فيلم "على باب الوزير" لتتوالى أفلامهم في فترة الثمانينيات.

أبرز أعمال أحمد راتب هي، "المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينيات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.

قدم أحمد راتب حوالي 300 عمل فني، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة

كما تعرض الفنان الراحل أحمد راتب، للاعتقال في حياته مرة واحدة، وفقا لما حكاه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، وقال إنه ظل في الحبس 9 أيام كاملة، وذلك خلال دراسته بكلية الهندسة، مضيفًا: "اعترضنا على الأحكام الصادرة ضد المتسببين فى النكسة، وقولنا إزاي يعني اللى كان سبب في النكسة ياخدوا أحكام صغيرة كدة، صعب علينا وعملنا اعتصام، على الفجر اقتحموا المدرج وضربونا بالخرازانات وخرجونا، كنا بنخرج من المدرج نلاقي البوكس واقف بظهره على البوابة، وودونا سجن القلعة وفضلنا هناك لمدة 9 أيام".

ظهر الفنان أحمد راتب في فيلم "ضغط عالي"، بطولة الفنان نضال الشافعي، إذ عُرض الفيلم بعد وفاته بثلاثة أعوام تقريبًا.

توفي أحمد راتب في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا عد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العصر.