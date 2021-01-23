شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه نصيحة لجمهوره.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسني، نصيحة لجمهوره عبر حسابه على إنستجرام، من أجل تحقيق النجاح.

وكتب حسني، قائلا: "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك، صاحب يخذلك، صاحب نفوذ يظلمك، أشخاص لم تؤمن بك، حتى تيأس من البشر فتلجأ إلى الله، فتفهم وتدرك فتسعى وتنجح".

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالأغانى الذى طرحها من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة"، قد الفراق، طمعتينى.

وأحيا النجم تامر حسنى، حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى تحتضنها مصر من 13 حتى نهاية يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة الدولى، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وفاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى أقامتة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، والذى يعرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.