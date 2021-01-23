شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعرض هدايا عيد ميلادها.. وتعلق: حبيت صورتى مع عميد المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النجمة نبيلة عبيد، هدايا عيد ميلادها التي احتفلت به أول أمس الخميس، وشاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام فيديو للهدية، حيث كتبت قائلة: "هدية من صديقتي الجميلة ابتسام من ليبيا الحبيبة.. شكرًا وحبيت صورتي مع عميد المسرح العربي الكبير يوسف وهبي".

وكانت النجمة نبيلة عبيد قالت فى لقاء خاص لتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل على الكشوطى، احتفالا بعيد ميلادها: "من وأنا صغيرة بحب الرقص والرقص الشرقى وكنت مقيمة فى السنيمات فى الصيف بتفرج على الأفلام بتفرج على تحية كاريوكا ونعيمة عاكف وارجع البيت أقلدهم من صغرى احب الرقص و محدش علمنى، علشان كده لما بيجلى فيلم فيه رقصة بحب أعملها وبقدمها كويس وكل شخصية بتختلف يعنى الراقصة فى فيلم الراقصة والطبال غير الراقصة فى فيلم الراقصة والسياسى".

وعما إذا كان هناك فنانة تعتبرها امتدادا لها فى الرقص، قالت نبيلة عبيد، "كل واحدة عندها شخصيتها مش شبه حد ولا حد شبهى كل واحدة بتأدى الدور بشخصيتها وحسب الدور اللى بتقدمه".

وعن أمنياتها فى عيد ميلادها قالت نبيلة عبيد "أحب إن بلدى تفضل فى تقدم وازدهار زى ما هو حاصل حاليا وعلي طول نفضل عايشين في سلام وأمن، بنام مرتاحين مفيش خوف ولا رعب زى اللى شوفناه قبل كده، وبتمنى لكل المحطين ليا الصحة والعافية أنا يوميا لما اعرف أن في حد متوعك اسأل عليه مبحبش يبقي في حد تعبان أو متضايق من حاجة وإن شاء الله ربنا يرضى علينا وغمة الكورونا دى تعدى بسلام ونبقى أحسن مما كنا".