شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يشكر كل من قدم له التعازى في وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان راشد الماجد، على توجيه الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض.

وغرد راشد الماجد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "خالص الشكر والعرفان لكم جميعًا على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعًا وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم إنا لله وإنا إليه راجعون".



راشد الماجد

وقد حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنان السعودى راشد الماجد، لوفاة والدته، وكتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عظم الله أجرك أخوي والله يرحمها ويغفر لها مثواها الجنة إن شاء الله والله يمسح علي قلبك ويصبرك أحسن الله عزاك إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغرد النجم عاصى الحلانى، قائلا:"البقاء لله اتقدم بخالص العزاء والمواساة من الأخ والصديق راشد الماجد بوفاة والدته نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون".

وفى سياق آخر تخطت أغنية "الأسد" التي طرحها الفنان راشد الماجد، 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

ومؤخرا طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، على يوتيوب.