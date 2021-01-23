صورة| غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلاد حفيدتها "خديجة"، الثامن.

نشرت غادة صورة حفيدتها "خديجة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنتة وانتي طيبة، ملكتي خديجة".

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لحم غزال"، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف اياد ابراهيم، واخراج محمد أسامة.

وتدور الأحداث في أجواء شعبية وتحديداً داخل سوق بيع اللحوم وهو ما يعرف "بالمدبح" حيث تعمل غزال وشقيقتها شوق، وتخوضان صراعات كثيرة مع معلمين هذا السوق الكبير.