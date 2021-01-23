تعرض للاعتقال وهذا الفنان كسر أنفه.. معلومات عن أحمد راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الكبير أحمد راتب بعيد ميلاده اليوم، الموافق 23 يناير، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- وُلد في يناير 1949 في حي السيدة زينب بالقاهرة.

- بدأ مشواره الفني عند التحاقه بفرقة التمثيل بالجامعة، وذلك أثناء دراسته بكلية الهندسة.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

- شارك في عدة أعمال سينمائية، ومن أشهر أعماله "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو".

- نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون، عن تجسيده لشخصية الموسيقار محمد القصبجي في مسلسل "أم كلثوم".

- كان آخر أعماله السينمائية فيلم "فوبيا"، الذي انتهى من تصويره بالكامل وعُرض عام 2017.

- قدم عشرات الأدوار المساعدة في الأفلام منذ السبعينيات، منها: "واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة"، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها "السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي".

- شارك الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسرحية "الزعيم"، فيلم "بخيت وعديلة"، فيلم "المنسي"، فيلم "حتى لا يطير الدخان"، فيلم "واحدة بواحدة".

- قدم حوالي 300 عملًا فنيًا، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة.

- تعرض الفنان الراحل أحمد راتب، للاعتقال في حياته مرة واحدة، وفقا لما حكاه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، وقال إنه ظل في الحبس 9 أيام كاملة، وذلك خلال دراسته بكلية الهندسة، مضيفًا: "اعترضنا على الأحكام الصادرة ضد المتسببين فى النكسة، وقولنا إزاي يعني اللى كان سبب في النكسة ياخدوا أحكام صغيرة كدة، صعب علينا وعملنا اعتصام، على الفجر اقتحموا المدرج وضربونا بالخرازانات وخرجونا، كنا بنخرج من المدرج نلاقى البوكس واقف بظهره على البوابة، وودونا سجن القلعة وفضلنا هناك لمدة 9 أيام".

- قالت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في حوار سابق مع "الخليج 365": "أثناء تصوير مشهد في فيلم (بخيت وعديلة) وضمن أحداث أحد المشاهد قام الفنان مصطفى متولي بضرب والدي بـ"البوكس"، فكسر أنفه، وهذا المشهد هو ما يُعرض فعلا بالفيلم، فور انتهاء المشهد ذهب إلى المستشفى برفقة الفنان عادل إمام، الذي طلب إحضار أشهر دكتور تجميل لوالدي حتى لا تُصاب الأنف بأي تشوهات، لأن أي شيء يحدث في وجه الممثل سيؤثر على عمله".

- رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016.