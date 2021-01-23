فاطمة رشدي.. أنفقت مليون جنيه على المسرح وهذا الفنان أعلن إسلامه ليتزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ولدت في 15 نوفمبر عام 1908 في محافظة الإسكندرية، وتوفيت في مثل هذا اليوم 23 يناير عام 1996، عن عمر يناهز 88 عامًا، قضت معظمها عاشقة مخلصة للفن، أطلقوا عليها "صديقة الطلبة"، ولقبوها بـ سارة برنار الشرق، تقول عن نفسها في مذكراتها "عشت حياة حافلة بما بها من أحداث وذكريات من فرح غامر وسعادة بالغة وأحيانا يأس قاتل، هذه الحياة لو خُيرت بينها وبين حياة القصور لفضلت الأولى لأني أحب الفن، ولا زلت أحبه وسأظل أحبه حتى أخر العمر"، هي الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي.

فاطمة كانت رائدة من رائدات السينما المصرية والعربية ومن أشهر الفنانات اللائي وقفن على خشبة المسرح المصري. في لقاء تليفزيوني قديم حمل عنوان "دفاتر الأيام"، وذلك قبل رحيلها بوقت قصير، حكت الكثير من تفاصيل مشوارها الفني.

رغم السنوات الطويلة التي كانت مرت على بدايتها، تدكرت بوضوح أول لقاء جمعها بالفنان نجيب الريحاني، وقتها كانت طفلة عمرها 10 سنوات فقط، قادمة مع أسرتها من الأسكندرية، وغنت أمامه دور للفنانة فتحية أحمد، وحازت إعجابه، وبعدها تعرفت على الممثل والمؤلف المسرحي الكبير عزيز عيد، والذي تولى مسألة تجهيزها للفن بإحضار مدرسين للغة العربية وشيخ من الأزهر ليحفظها القرآن الكريم حتى تجيد النطق، وقدمها بعد سنتين من الدراسة لصديقه الفنان يوسف وهبي، والذي كان آنذاك قد افتتح مسرحه "مسرح رمسيس".

فاطمة "دخلت المسرح لقيت عالم وجيه، تياترو شيك ومناظر وممثلين من أرقى ما يمكن. بدأت اخد أدوار صغيرة وتولاني عزيز عيد، وكان في الفرقة ممثلة عظيمة لم يأت مثلها وهي السيدة روز اليوسف كانت واخدة الأدوار الأولى، وفي يوم أسند لي يوسف بك وهبي دور في رواية (النسر الصغير)، ومنحني بسبب إجادته بروش من الألماظ، بعد خروج روز اليوسف من الفرقة حللت محلها ومثلت جميع الأدوار، وعزيز عيد أسلم وتزوجني".

حصلت فاطمة على العديد من الجوائز من ملوك ورؤساء، منها الرئيس جمال عبدالناصر وسام من الدرجة الأولى.

قال عنها الكاتب الكبير مصطفى أمين في نفس اللقاء التليفزيوني "كنا معجبين بفاطمة رشدي ونضع صورتها على أغلفة مجلة التلميذ والأقلام، سميناها صديقة الطلبة، وهي سيدة مكافحة كسبت حوالي مليون جنيه في تلك الأيام وأنفقتها على المسرح".