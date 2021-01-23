بالصور| لبلبة في ضيافة it's show time الاثنين المٌقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل الفنانة لبلبة، ضيفة على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الاثنين المقبل، في لقاء حصري على قناة cbc.

تتحدث لبلبة خلال اللقاء عن كواليس أعمالها وحياتها الشخصية، وتكشف العديد من الأسرار والمعلومات لأول مرة، كما تكشف سبب ابتعادها عن الغناء قبل فيلم "ضد الحكومة"، ولماذا كانت ترفض العمل في الدراما لأكثر من ٦٠ عاما.

أيضا تحكي عن علاقتها بالفنان عادل إمام وأسرته، ونصيحته لها، والمشهد الذي لن تنساه مع الزعيم، كما تكشف عن عمل فني كانت ستعتذر عن تقديمه لكنه حقق نجاحا ضخما لاحقا.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.