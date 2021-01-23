وسط غياب كبير لنجوم الغناء.. تشييع جنازة ميدو منيب لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شيعت أسرة المنتج ميدو منيب جثمانه لمثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أمام منزلة بمنطقة السيدة زينب.

وشهدت الجنازة حضور أسرة منيب وعدد من أصدقائه المقربين، وعدد قليل من نجوم الوسط الفني.

وتم دفن منيب الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في مقابر أسرته آل منيب بمنطقة الدراسة.

كان فتحي منيب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ميدو رحمه الله توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده في منزله".

المنتج ميدو منيب كان قد عاد مؤخرا للعمل، بعد توقفه عن الإنتاج لمدة عام بسبب الأزمة الصحية، إذ أصيب العام الماضي بجلطة في المخ.

وبدأ المنتج الراحل بطرح كليبات أغاني من إنتاجه وإخراجه لثلاث ألبومات، وهي "شبابيك" للمطربة إيمي طه، و"حواديت"للمطربة راقية، و"بنوتة" للمطربة أمنية حسن.