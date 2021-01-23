شريهان تطلب الدعاء لمصفف الشعر محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة شريهان من جمهورها الدعاء لمصفف الشعر محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

كتبت شريهان عدة تغريدات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربي إن عبدك مسه الضر وأنت أرحم الراحمين.. يا مغيث أغثه يا مغيث أغثه يا مغيث أغثه وأغث أبنائه وأحفاده وأسرته الصغيرة والكبيرة واقبل دعاء أصدقائه ومحبيه يا رب العالمين، محمد الصغير".

وأضافت: "يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

تابعت: "اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه".

جدير بالذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.