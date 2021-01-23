منة شلبي تدعم مستشفى أبو الريش للأطفال: "فعلا محتاجين رعاية طبية واهتمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة منة شلبي، على دعم مستشفى أبو الريش للأطفال بالتبرع لها، مؤكدة أنهم يحتاجون لرعاية طبية واهتمام.

وكتبت منة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏مستشفى أبو الريش للأطفال، محدش بيعملها إعلان، نعملها إحنا إعلان، علشان فعلا أطفالها محتاجين رعاية طبية واهتمام".

وأضافت: "إذا فيه حد عاوز يعمل خير لطفل أو مساعدة يروح بنفسه باجراءاته الاحترازية، ويجيب المستلزمات بنفسه مش يسيب فلوس.. لأ.. يشوف الناقص لمريض ويجيبه ويسلمه بنفسه للمستشفى".

يذكر أن، آخر أعمال منة شلبي، حلقة ضمن مسلسل "نمرة اتنين" والذي عرضته منصة "شاهد VIP" بعنوان "أول امبارح"، وشاركها البطولة أحمد مالك، معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.