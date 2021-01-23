شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تدعو بالشفاء لـ محمد الصغير بعد أزمته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شريهان، على مطالبة متابعيها بالدعاء لخبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، بعد مروره بأزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



تغريدة شريهان

وكتبت شريهان فى تدوينات متتالية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ربي إن عبدك مسه الضر وأنت أرحم الراحمين.. يا مغيث أغثه يا مغيث أغثه يا مغيث أغثه وأغث أبنائه وأحفاده وأسرته الصغيرة والكبيرة واقبل دعاء أصدقائه ومحبيه يا رب العالمين #محمد_الصغير".

وواصلت الدعاء، حيث كتبت:" "يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير.. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه".

يأتى هذا بعدما كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، مؤكدة أنه لا يزال مريضا للغاية، فيما نشرت صورة لوالدها بصحبة والدتها من دولاب ذكرياتهما، وعلقت عليها بطلب الدعاء من متابعيها له، وكتبت: "محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل وأقوى وأطيب قلب ملكه العلايلى".

وأضافت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لأنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".