شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تخضع لفوتوسيشن جديد بإطلالة أصفر × أصفر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت من خلالها وهى ترتدى ملابس باللون الأصفر، ويبدو وكأنها تتحدث إلى إحدى الكاميرات في مقابلة تابعة لمنصة نتفليكس التليفزيونية.

وأجرت شوبرا، قبل نشر هذه الصور، مقابلة صحفية مع مجلة variety، تحدثت فيها حول البدايات وكيف تتمني أن تصبح والأدوار التي تسعى لتقديمها خلال شاشة السينما، وقالت شوبرا خلال الحوار إنها تصور بعض الأفلام حاليًا، لكنها تبحث عن مسار مختلف، حيث تجد أنها تمتلك القدرة على لعب شخصيات وأنواع مختلفة في محاولة منها ألا تضع نفسها في صورة نمطية معينة.



بريانكا شوبرا فى جلسة التصوير

وعن الأفلام أو البرامج التلفزيونية التي ألهمت بريانكا شوبرا للدخول في هذه الصناعة، قالت النجمة: "لم أكن أعرف حتى أنني يمكن أن أكون ممثلة في يوم من الايام لكني أحببتُ Full House ، و Buffy the Vampire Slayer ، و "Saved by the Bell"



بريانكا شوبرا

وردت شوبرا على سؤال: هل هناك مسرحية موسيقية تحب القيام بها؟ قائلة: "لقد شاهدت للتو فيلم Les Misérables أحب أن ادخل عملا موسيقيا عميقا بقدر ما أحب أن أقدم فيلما مثل "La La Land" أيضًا"

وفي سياق آخر أكدت شوبرا أن العمر ليس سوى رقم، وأنها تستطيع لعب أي دور إذا أتيحت لها الفرصة، وان كل ما يشغلها ان تعمل بجد وتخرج أفضل ما لديها، وعن دورها في فيلم The Matrix 4 ، وقالت: "لا أستطيع أن أقول الكثير ، لكني سأظهر كما لا يتوقع أحد، ما يمكنني قوله هو أنني انتهيت من التصوير وكان أول فيلم أقوم به بعد الإغلاق ولم أشعر أبدًا بالأمان بموقع التصوير".