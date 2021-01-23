وفاة أشهر مجازف بديل نجوم السينما في المشاهد الخطرة

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

غيّب الموت المجازف السينمائي الفرنسي الشهير ريمي جوليين الذي أدى دور بديل عدد من نجوم السينما في المشاهد الخطيرة، بينهم آلان ديلون وروجر مور وشون كونري، إذ توفي مساء الخميس عن عمر يناهز 90 عاماً جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما أفادت مصادر متقاطعة.



وفارق جوليين الحياة في غرفة العناية المركزة في مستشفى مونتارجيس (وسط فرنسا) التي أُدخل إليها منذ بداية الشهر الجاري.

وقال أحد أقاربه لوكالة فرانس برس "لقد رحل في نهاية مساء (الخميس). كان ذلك متوقعا إذ كان تحت التنفس الاصطناعي". وأكد الوفاة نائب منطقة لواريه جان بيار دور، صديق المجازف الراحل الذي شارك في 1400 عمل، من أبرزها ستة من أفلام سلسلة جيمس بوند.

وكانت مسيرة ريمي جوليين المولود عام 1930، بدأت في 1964، عندما عرض عليه مجازف آخر هو جيل دولامار المشاركة في تصوير فيلم "فانتوماس".

وروى في مقابلات سابقة "كنت بطل فرنسا في سباقات الدراجات النارية وكان (فريق الفيلم) بحاجة إلى شخص" لقيادة دراجة نارية والحلول في هذا المشهد مكان الممثل جان ماريه. وأضاف "لقد وقع الاختيار عليّ".

وكان هذا الدور باكورة خمسين عاماً من العمل مع أعظم المخرجين، من أبرزهم فرنسوا تروفو وليوس كاراكس وتيرينس يونغ وسيدني بولاك، وكذلك مع أهم الممثلين.