أشباح الجائحة تؤجّل مهرجان كانّ السينمائي.. متى سيُعقَد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يتطلّع منظمو مهرجان كانّ السينمائي تأجيله لمدة شهرين حيث يأملون في تنظيم المهرجان خلال عام 2021 وسط جائحة كورونا.

وأفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني، أن منظمي المهرجان يميلون حالياً إلى إقامته بين 5 و 25 تموز (يوليو). واضطر المهرجان، الذي يعتبر أحد المهرجانات الأكثر شهرةً في العالم إلى إلغاء نسخته لعام 2020 بعد محاولة تأجيله مرّاتٍ عدّة بسبب الوباء.

بالإضافة إلى مهرجان الأفلام المعتاد، حيث يحصل الضيوف والنقاد السينمائيون على لمحة أولى عن بعض أكثر الأفلام العالمية ترقباً، هناك أيضاً مهرجان كانّ ليونز، وهو مهرجان إعلاني يمتدّ من 21 إلى 25 حزيران (يونيو). وقال أحد مصادر كانّ ليونز إنه لن يتم تأجيل المهرجان إلى تشرين الأول (أكتوبر) كما جرى في عام 2020 قبل أن يتم إلغاؤه بسبب الوباء.

ولفت المنظمون إلى أنهم لن يحتاجوا سوى الى أسبوع للتحضير للمهرجان. وتلقت نقابة فنادق كانّ، التي ستستضيف العديد من المدعوين إلى المهرجان تنبيهاً بأن الحدث سيؤجَّل إلى تموز (يوليو). وكان من شأن هذه الخطوة عادةً أن تصيب أصحاب الفنادق بالذعر، لأنّ أشهر الصيف المتأخرة هي عادةً المفضلة لدى السياح الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بالريفيرا الفرنسية ومناخها.

ومن المرجح أن تنخفض السياحة بشكل كبير بحلول شهر تموز (يوليو) بسبب الوباء، لذلك من المحتمل أن يتمكن ضيوف مهرجان كانّ السينمائي من حجز الفنادق من دون مواجهة المتاعب.