دنيا بطمة تدخل عالم “تيك توك” قبيل جلسة الحكم بحقّها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أنّ المطربة المغربية دنيا بطمة مطمئنة لنتيجة الحكم المرتقب صدورها في حقها يوم الأربعاء المقبل، في قضية “حمزة مون بيبي”، المتهمة فيها بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم.

وفي سلوك لافت من ناحية التوقيت، دشّنت بطمة منذ ساعات حسابها الجديد على تطبيق “تيك توك”، طالبة من جمهورها متابعتها عليه، بقولها: “حسابي الرسمي والوحيد والجديد على tiktok تابعوني”، في تعليقها على صورة الحساب.

ومن المقرّر أن تصدر محكمة الاسئناف في مدينة مراكش حكمها يوم الأربعاء، في القضية التي وصلت اليها من المحكمة الإبتدائية حيث صدر حكماً نافذاً في حق بطمة بالسجن لمدة 8 أشهر حبساً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

يشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية قضت بسجن ابتسام شقيقة دنيا بطمة مدة سنة، وسنة ونصف سنة سجناً نافذاً بحق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر سجناً في حق صوفيا شكري.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، أيّدت في الرابع من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من س. ج. المعروفة بلقب “غلامور” وم. ظ. مراسل جريدة إلكترونية محلية، وع. أ. مالك وكالة تأجير السيارات.

وعلى بعد أيام من حسم هذه القضية المثيرة للجدل، كثُرت التساؤلات عن الحكم المرتقب في حق بطمة: هل سيكون تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أم البراءة، وسط استبعاد الكثيرين للبراءة، برغم أنّ دنيا بطمة تعتمد على فريق من المحامين الدوليين.