شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجل أحمد منيب يكشف سبب وفاة ابن عمه ميدو منيب ومصير شركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فتحى منيب، نجل المطرب أحمد منيب لـ"الخليج 365"، إن الراحل ميدو منيب، توفى إثر نزيف فى المخ، حيث إنه عانى من الضغوطات الفترة الماضية، وكان يجرى بعض الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يتوفى ميدو خاصة أنه كان بصحة جيدة، لافتًا إلى أنه لاقى ربه بعد تعب الأيام الماضية.



جانب من جنازة ميدو منيب

وعن مصير شركة ميدو منيب، أكد أيضًا أن عائلته ستقيم جلسة عائلية لحسم مصير الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ميدو كان يجرى تعاقدت الفترة الماضية مع بعض الفنانين.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.