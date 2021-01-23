شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد المطربة هبة مختار من مسجد السيدة نفيسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جثمان مختار شحاتة شقيق الراحل عبد الحليم حافظ في الرضاعة ووالد المطربة هبة مختار والفنان أحمد مختار، حيث خرجت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة مقتصرًا على الأهل والمقربين من العائلة، ودفن الراحل في مقابر الأسرة.

كانت المطربة هبة مختار قد طرحت منذ فترة أغنية "سيد الرجالة" من كلمات محمد جشم، ولحن سامر أبو طالب، والتوزيع الموسيقي لعمرو إسماعيل وذلك في عيد الحب الماضي .



الجثمان في طريقه للمقبرة



الراحل كان شقيق العندليب عبد الحليم حافظ في الرضاعة



المطربة هبة مختار بالكمامة في جنازة والدها



المطربة هبة مختار



انهيار هبة مختار



جانب من الجنازة



جنازة والد المطربة هبة مختار



خروج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة



مسجد السيدة نفيسة



هبة مختار في جنازة والدها