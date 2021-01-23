شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يستعرض ثراءه أثناء التوجه لإحدى طائراته الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم جون ترافولتا، عشقه للطائرات وحالة الثراء التى يعيشها، من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو له أثناء التوجه إلى إحدى طائراته الخاصة المتواجدة بجراج منزله، وهو يركب سيارة فارهة أيضًا، تطرق لهما مؤخرًا، وأجاب على تساؤل متابعيه حول نوعهما، بعدما علق على الفيديو بكتابة: "رحلة ليلية"، كما بدا خلال الفيديو وجود أكثر من طائرة فى مهبط الطائرات بمنزله.



طائرتان يظهرا أمام السيارة

وكشف جون ترافولتا، من خلال خاصية الاستورى بعد ذلك عن عشقه للسيارات الكلاسيكية، حينما أكد أن السيارة موديل رولز رويس لعام 1962، بينما الطائرة الخاصة من نوعية فالكون 2000.



ترافولتا يصل للطائرة الثالثة التى تظهر فى الفيديو

جدير بالذكر أن جون ترافولتا يعشق الطيران والطائرات، حيث يقود طائراته بنفسه، إذ يعيش داخل منزل بمثابة واحد من أكثر القصور لفتًا للأنظار علي مستوى العالم، وذلك ليس لمساحته الكبيرة فحسب، ولكن لأنه يتمتع بوجود مطار كبير بداخله، كما يمتلك ترافولتا أكثر من طائرة خاصة بهذا المطار ربما قام بشراءها بسبب حبه الشديد للطيران، وذلك بسبب اشتغاله في عالم الطيران من قبل حيث سبق وعمل طيار قبل دخوله عالم التمثيل.



جون ترافولتا على انستجرام

وقد ذاع صيت منزل جون ترافولتا بعدما تم التقاط صورة له من إحدى الطائرات التي مرت عليه، وذلك قبل ست أعوام في عام 2014 تحديدًا، ووقتها سلطت المواقع الفنية الضوء علي قصة هذا المنزل وتساءلت حول رغبة جون ترافولتا في امتلاك مطار خاص للإقلاع وأن الأمر يتجاوز مجرد هواية وحب من جانب الممثل الشهير لجمع الطائرات إلا أن نجم هوليوود سبق وأكد أن الأمر مجرد هواية ليس إلا.



جون ترافولتا يوضح نوعية السيارة والطائرة