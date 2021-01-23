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فيديو.. تشييع جثمان المنتج ميدو منيب من أمام منزله بالسيدة زينب

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القاهرة - سامية سيد -  

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج ميدو منيب، الذى توفى إثر نزيف فى المخ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحضر عدد من أصدقائه منهم المطرب محمد سراج والمطربة ياسمين نيازي وبعض أقاربه للصلاة على الجثمان أمام منزله، والتوجه لمدافن الأسرة فى منطقة الدراسة. 

 

وحرص عدد من الأقارب والأصدقاء علي تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، وتوديعه إلى مثواه الأخير، حيث تواجد كل من مجدى منيب، وفتحى منيب نجلي المطرب الكبير الراحل أحمد منيب، وأولاد عم الراحل ميدو منيب.

 

جنازة ميدو منيب

 

 

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.

 

جانب من جنازة ميدو منيب
جانب من جنازة ميدو منيب

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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