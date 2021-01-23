شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشييع جثمان المنتج ميدو منيب من أمام منزله بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على المنتج ميدو منيب، الذى توفى إثر نزيف فى المخ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحضر عدد من أصدقائه منهم المطرب محمد سراج والمطربة ياسمين نيازي وبعض أقاربه للصلاة على الجثمان أمام منزله، والتوجه لمدافن الأسرة فى منطقة الدراسة.

وحرص عدد من الأقارب والأصدقاء علي تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، وتوديعه إلى مثواه الأخير، حيث تواجد كل من مجدى منيب، وفتحى منيب نجلي المطرب الكبير الراحل أحمد منيب، وأولاد عم الراحل ميدو منيب.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.