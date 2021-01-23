وفاة المجازف السينمائي الشهير ريمي جوليين بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المجازف السينمائي الفرنسي الشهير ريمي جوليين، الذي أدى دور بديل عدد من نجوم السينما في المشاهد الخطيرة، الخميس، عن عمر يناهز 90 عاماً جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وفارق جوليين الحياة في غرفة العناية المركزة بمستشفى مونتارجيس (وسط فرنسا) التي أُدخل إليها منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال أحد أقاربه لوكالة "فرانس برس": "لقد رحل في نهاية مساء الخميس، كان ذلك متوقعاً إذ كان تحت التنفس الاصطناعي".

وأكد الوفاة نائب منطقة لواريه جان بيار دور، صديق المجازف الراحل الذي شارك في 1400 عمل، من أبرزها 6 من أفلام سلسلة جيمس بوند.

وبدأت مسيرة ريمي جوليين المولود عام 1930، في 1964، عندما عرض عليه مجازف آخر هو جيل دولامار المشاركة في تصوير فيلم "فانتوماس".

وروى في مقابلات سابقة: "كنت بطل فرنسا في سباقات الدراجات النارية وكان فريق الفيلم بحاجة إلى شخص لقيادة دراجة نارية والحلول في هذا المشهد مكان الممثل جان ماريه، مضيفاً: "لقد وقع الاختيار عليّ".

وكان هذا الدور باكورة 50 عاماً من العمل مع أعظم المخرجين، من أبرزهم فرنسوا تروفو وليوس كاراكس وتيرينس يونغ وسيدني بولاك، وكذلك مع أهم الممثلين.