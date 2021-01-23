آزيا أرجنتو تتهم مخرج "فاست آند فوريوس" باغتصابها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الممثلة الإيطالية وإحدى الناشطات البارزات في حركة #مي_تو (أنا أيضاً) آزيا أرجنتو المخرج الأمريكي لفيلم "فاست آند فوريوس" روب كوهين بالاعتداء عليها جنسياً.

وكانت الممثلة والمخرجة البالغة 45 عاماً في طليعة من أثار مسألة الاعتداءات الجنسية في عالم السينما، مساهِمة بذلك في إطلاق حملة #مي_تو، إذ أعلنت في 2017 أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المنتج الهوليوودي الأمريكي هارفي وينستين عام 1997، عندما كانت في الـ21.

وكشفت في مقابلة نشرتها، الجمعة، صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن اعتداء جنسي من جانب روب كوهين عام 2002. وقالت: "إنها المرة الأولى أتحدث فيها عن كوهين، لقد اغتصبني بعدما جعلني أشرب (جي إتش بي) وكان لديه زجاجة منه"، في إشارة إلى مخدّر يستخدمه المغتصبون.

وأضافت: "في ذلك الوقت، لم أكن أعرف حقاً ما كان الأمر، استيقظت في الصباح عارية في فراشه"، موضحة أنه اعتدى عليه عندما كانت تشارك في فيلم "إكس إكس إكس" من إخراجه، مع الممثلين فين ديزل وسامويل إل جاكسون.

وأكدت آزيا أرجنتو لوكالة "فرانس برس" مضمون المقابلة، فيما نفى ناطق باسم روب كوهين الاتهامات الجمعة، ونقل في بيان عن كوهين نفيه القاطع.

وقال: "عندما عملا معاً كانت تربطهما علاقة عمل رائعة وكان السيد كوهين يعتبرها صديقة، لذا فإن هذا الاتهام الذي يعود إلى عام 2002 مفاجئ، وخصوصاً في ضوء ما قيل عنها في السنوات الأخيرة".

واتُهمت أرجنتو نفسها عام 2018 بالاعتداء الجنسي من قبل الممثل الأمريكي جيمي بينيت بسبب أفعال في فندق في كاليفورنيا عندما كان في الـ17.

وبعدما نفت في البداية أي علاقة جنسية مع الشاب، عادت وتراجعت، لكنها أنكرت مع ذلك رواية جيمي بينيت في شأن الواقعة.

ورداً على تقارير صحفية تزعم أنها دفعت للممثل الأمريكي الشاب 380 ألف دولار، أوضحت آزيا أرجنتو أن رفيقها في ذلك الوقت الطبّاخ الشهير الشيف أنتوني بوردان، قدم لها المال "من أجل تلبية طلب بينيت بمساعدته اقتصادياً".

وأوردت الممثلة الإيطالية اتهاماتها الجديدة في كتاب سيصدر في 26 يناير/كانون الثاني في إيطاليا "تشريح قلب متوحش".