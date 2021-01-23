شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم A Quiet Place 2 بسبب جائحة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place 2، إلى قائمة الأفلام التي تم تأجيلها خلال العام الحالي بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي شكلت تهديدًا كبيرًا على صناعة السينما.

وكشفت تقارير أجنبية، عن تأجيل فيلم A Quiet Place 2 الذى يقوم بإخراجه جون كراسنسكى وبطولة إميلي بلانت، للمرة الثالثة إلى يوم 17 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لما نقله موقع variety.

كان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل.



الافلام التى تم تأجيلها

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني المقرر عرضه بداية العام المقبل، تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.