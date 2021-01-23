شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب فى المسجد النبوى قبل عرض آخر حلقات "ضربة معلم".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد رجب فى أحدث صورة له من داخل المسجد النبوى الشريف، والتى شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له وكتب فى تعليقه عليها: "المسجد النبوى الشريف"، وذلك بالتزامن مع النجاح الذى يحققه الفنان محمد رجب خلال مسلسل "ضربة معلم"، خاصة مع تصاعد الأحداث مع الاقتراب من نهايته، حيث تعرض آخر حلقاته الليلة.

محمد رجب فى المسجد النبوى

وتعرض قناة cbc الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب في الثامنة مساء اليوم السبت، على أن يعاد الساعة 12 منتصف الليل، بينما تعرض قناة cbc دراما الحلقة الأخيرة الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً و2 ظهراً.

وشهدت الحلقة الـ 44 من المسلسل تغييرا مفاجئا في علاقة جابر – محمد رجب – وليلى – هاجر أحمد، حيث اشترى لها جابر فيلا وفاجأها بحفل عيد ميلاد بحضور كل أصدقائها، وأخبرها أنه سيلبى رغبتها بطلاقها، إلا أن رد فعل ليلى كان غير متوقع واعترف بحبها له بعدما وجدت منه الجدعنة والخوف وعليها والوقوف بجانبها في أزمتها.



محمد رجب على انستجرام

ولجأت تباهى لجابر لمساعدتهم في حل المشكلة التي تعانى منها سلمى – ياسمين البشبيشى- وتعرضها للابتزاز من شخص صورها مع يحيى – يوسف وائل نور- في المنزل قبل وفاته ويطلب منها تصوير فيديوهات ساخنة لها، ليطلب جابر من سلمى مقابلة هذا الشخص والتحدث معه وتسجيل هذا الحديث وقام بالإبلاغ عنه والقبض عليه.

كما شهدت الحلقة صدمة جابر في صديق عمر صلاح – محمد نجاتى – الذى اعترف بخيانته له لصالح منصور – محمد عز – ليقوم جابر بطرده من الشركة ويتحسر على صداقتهما وخسارة صديق وأخ له، وفى نفس الوقت يحقق جابر نجاحاً كبيراً في المقاولات وتصبح شركته الأكبر في السوق بعدما حصل على أهم مناقصة يدخل فيها.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.