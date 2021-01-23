شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يشارك جمهوره صورة من مسلسله الجديد "اللى ما لوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد العوضى، لمسلسله القادم "اللى ما لوش كبير"، والذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويجسد خلاله شخصية "سيف الخديوى"، حسب ما أعلنه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر العوضى، صورة جديدة من كواليس تصوير دوره فى أحد المشاهد، وكتب فى تعليقه على الصورة: "سيف الخديوى.. اشترى خاطرى عشان زعلى مش هيجي علي هواك.. اللي مالوش كبير".



أحمد العوضى على انستجرام

يأتى هذا بعدما كان أحمد العوضى، قد احتفل، قبل أيام، عبر حسابه بموقع انستجرام، بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يلعبان معاً بطولة مسلسل "اللى ما لوش كبير"، حيث شارك جمهوره عددا من الصور الرومانسية تجمعهما معا، وعلق على الصور قائلا، فى رسالة رومانسية إلى النجمة ياسمين عبد العزيز قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتى .. أحبك أكتر مما تتخيلى".



العوضى فى صورة جديدة من استعداداته للمسلسل

ويجمع الفنان أحمد العوضى وياسمين العزيز، مسلسل "اللى مالوش كبير"، وكان قد كشف الفنان أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".