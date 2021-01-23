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18 صورة تلخص حفلة عمرو دياب فى دبى.. عبدالله وكنزى يشاركان والدهما الغناء

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القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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عمرو دياب فى حفل دبى

 

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على موقع "فيس بوك"، 18 صورة تلخص الحفل، الذى أحياه الهضبة، أمس الجمعة، فى استاد دبى الدولى، بحضور الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى.

كما حرص النجم عمرو دياب على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة أيضًا من كواليس حفله، يظهر فيها ابنه عبد الله وابنته كنزى، واللذان كانا مفاجأة الهضبة خلال الحفل بظهورهما على المسرح خلال غنائه.

عمرو دياب وابنه عبد الله وابنته كنزى
عمرو دياب وابنه عبد الله وابنته كنزى

 

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عمرو دياب وتامر حسين وعزيز الشافعى

 

وفى حدث نادر، ظهر النجم عمرو دياب بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح، وقام باحتضانهما على خشبة المسرح مع غناء أغنية "قمرين" التى غناها لهما فى نهاية تسعينيات القرن الماضى.

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عمرو دياب فى دبى

 

 

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى.

 

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حفل عمرو دياب فى دبى

 

ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبوم الأخير "يا أنا يا لأ" الذى حقق نجاحا كبيرا، وضم 12 أغنية هى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير"

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما"

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير"

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

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حفل الهضبة فى دبى

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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