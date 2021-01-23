شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد زوجها بوضع نفسها بحقيبة هدايا وتعلق: عيد ميلاد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها بطريقة مميزة للغاية وجديدة بالنسبة للكثيرين، وذلك بواسطة صورة ظهرت فيها أثناء تواجدها داخل حقيبة كبيرة يحملها زوجها، في إشارة لأنها هديته بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت سلمى على الصورة التى نشرتها بحسابها على موقع "إنستجرام"، بكتابة رسالة تهنئة له بتلك المناسبة: "عيد ميلاد سعيد".



تدوينه سلمى حايك على انستجرام

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة العالمية سلمي حايك، فى وقت سابق بوصول عدد متابعى حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، إلى 17 مليون متابع، وذلك بنشرها جلسة تصوير جذابة لها عبر حسابها على البحر، وظهرت بها وهي ترتدي فستانا أخضر، وشاركت جمهورها بصورة أخري لرقم 17 باللغة الإنجليزية محفورة على رمال أحد الشواطئ، معبرة عن شكرها لجمهورها الكبير حول العالم.



سلمى حايك فى حقيبة هدايا يحملها زوجها

واستمتعت سلمى حايك بإجازة شاطئية حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" صورا فى أحدث ظهور لها على أحد الشواطئ، وظهرت فى إحدى الصور وهى تنفذ حركات أكروباتية مستعرضة بذلك لياقتها البدنية خلال السباحة، مستمتعة بأشعة الشمس وركوب الأمواج مرتدية ملابس السباحة الخضراء والزرقاء، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

واستقبلت سلمى حايك، العام الميلادي الجديد 2021 بهذه الإجازة الشاطئية بعدما كانت تتجول وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد باستمرار مع زوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت.

وفي وقت سابق، حرصت النجمة سلمى حايك على الاحتفاء بزوجها وتوجيه رسالة له فى اليوم العالمى للرجال الذى تزامن مع الـ19 من نوفمبر، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وبرفقتهما ابنتهما، وعلقت عليها بالكتابة بثلاثة لغات هى الإنجليزية والاسبانية والفرنسية : "لم أكن أتخيل مطلقًا فى أعظم أحلامى أننى سأشارك حياتى مع رجل رائع وغير عادى، أنت قوتنا، أنت مصدر إلهامنا، أنت وطننا"