شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطربة هبة مختار شقيق عبدالحليم حافظ فى الرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل صباح اليوم مختار شحاته والد المطربة هبة مختار الذي هو في نفس الوقت شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ في الرضاعة، وتقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر مباشرة.



صورة تجمع الراحل مختار شحاته مع العندليب عبدالحليم حافظ شقيقه في الرضاعة

كانت المطربة هبة مختار قد طرحت منذ فترة أغنية "سيد الرجالة" من كلمات محمد جشم، ولحن سامر أبو طالب، والتوزيع الموسيقي لعمرو إسماعيل وذلك في عيد الحب الماضي .