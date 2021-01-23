شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة الاستعراضية هندية وقصر العزاء على أفراد العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هندية وفاة شقيقها مطالبة محبيها بالدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وكتبت هندية عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك:"أخويا في ذمة الله اسألكم الدعاء فضلا وليس أمراً"، وعلم الخليج 365 أن العزاء سيكون مقتصرا علي الأسرة فقط.

يذكر أن هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، وقد بدأت مسيرتها الفنية بالعمل فى شارع محمد على، وقد ولدت فى شبرا وعملت فى مسلسلات منها: "الهجرة الى المجهول" كما عملت فى مسرحيات مثل:"المليم ياربعة"و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت فى أفلام : اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.