وائل كفوري: الشعب موجوع ومعو مش رايقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وضع النجم وائل كفوري الإصبع على الجرح معتبراً أن الدولة تقود عكس التيار.

ودوّن النجم وائل كفوري تغريدةً وصفها بعض الناشطين على تويتر بأنه “يضع الأصبع على الجرح” متحدّثاً عن قرارات الدولة اللبنانية ووجع المواطنين.

فكتب وائل كفوري عبر حسابه الرسمي “لبنان دولِتنا بِعَكسو سايقَة، والشعب موجوع ومعو مش رايقة، نُصّو بْعناية إلٰهية مِحتِمي، ونُصّو التاني بالعناية الفايقة”.

يُذكر أن وسائل إعلامية تحدّثت في الأيام الماضية عن إصابة ميشيل إبنة وائل كفوري بفيروس كورونا مع والدتها السيدة أنجيلا بشارة.