بعد إصابته بالفيروس… فادي ابراهيم يتحدث للمرة الأولى

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد غياب طويل، للمرة الأولى بعد إصابته بكورونا، أطل الممثل اللبناني فادي ابراهيم عبر شاشة الـLBCI خلال برنامج “نهاركم سعيد” وتحدّث عن وضعه الصحي، لافتاً الى أن وضعه لم يكن بالخطورة التي تمّ الحديث عنها.

وكشف فادي ابراهيم أنه أصيب بالفيروس خلال العمل، مشدداً على أنه لم يستهتر يوماً بكورونا.

كذلك، وجّه ابراهيم، خلال المقابلة مع الإعلامي الزميل مارون ناصيف، تحية شكر لرئيس مجلس إدارة الـLBCI الشيخ بيار الضاهر وقال: “بعرف انو ما بيترك حدا أصلاً”.