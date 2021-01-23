لبلبة تفجر مفاجأة: أحضان عادل إمام منعت الرجال من الزواج بي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تحدثت الفنانة لبلبة، عن ذكرياتها مع الفن، ومدى تأثيره على حياتها، وقالت إنها تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف؛ ولم تتزوج بعدها.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “باب الخلق”: “كان من الممكن أن يكون هناك زواج ثانٕ وثالث بعده لكن ما حدث أنه بعد انفصالي عنه، منحت كل حياتي للفن والسنون سرقت عمري ولم أشعر”.

وتابعت لبلبة: “كان من المفروض أن أرتبط وجاء لي شخصان وتقدما لي؛ أحدهما رفض مهنتي بسبب غيرته من أحضان الزعيم #عادل إمام لي، وقلت يجب ألا أرتبط برجل يتذوق الفن، مع العلم أن اخواتي ليسوا بفنانين ولكنهم يتذوقون الفن”.

واستطردت: “كنت أحب الرجل الذي طلبني للزواج، لكن قررت أن علاقتنا تشبه القطار، قطار يذهب بعيداً وآخر قادم، وكل واحد منهما له سكته، تمنيت له السعادة وقلت له أتمنى أن تكّوّن أسرة مع غيري لأنني أحب الفن”، مردفة: “الفن يسرق عمرك دون أن تشعر، ولم أندم يوماً”.

وتحدثت عن رسالة مدير مهرجان الأوسكار لها بعدما تم اختيارها كأفضل ممثلة عن فيلمها ليلة ساخنة مع الراحل نور الشريف، حيث كانت معها 4 نجمات أجنبيات؛ ولم تتوقع اختيارها.

وختمت: “بعد انتهاء المهرجان تحدث معي القائم عليه وسألني: لي هل صحيح أنك تعملين بالفن منذ.الخامسة من عمرك؟ قلت له نعم، فقال لي: هل لديك أسرة؟ قلت له لا، فهز رأسه وقال: لقد كنت متأكداً من ذلك لأن من يعط الفن عمره لا تكن لديه عائلة”.