شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات المنتج ميدو منيب على فيس بوك قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، المنتج ميدو منيب نجل شقيق الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وكان آخر ما كتبه المنتج ميدو منيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا قال فيه: "شكلها نزيف في المخ تاني.. الحمد لله"، وكان هذا المنشور قبل وفاته بأكثر من 10 ساعات.



ميدو منيب

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر أمام منزله بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.