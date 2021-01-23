أوّل تعليق لـ راشد الماجد بعد وفاة والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد الأيام العصيبة التي عاشها بسبب فقدان والدته، نشر الفنان السعودي راشد الماجد تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، شكر من خلالها زملائه في الوسط الفني ومحبّيه على مساندته وعائلته في مصابهم الأليم.

وقال راشد الماجد في تغريدته: “خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله”.

وأضاف: “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولم يُعرف بعد مصير مشاركة راشد الماجد في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق لعام 2021 في دورته السادسة والعشرين، المقرر في قاعة “كوكا كولا أرينا” في دبي يوم 29 من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.