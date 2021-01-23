نجاح مليوني لـ أماني السويسي مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب “فوبيا” الذي طرحته شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للفنانة التونسية أماني سويسي أكثر من مليون مشاهدة بعد شهر واحد على طرحه عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

تولى إخراج الكليب عادل سرحان، بقصّة خيالية خارجة عن المألوف، حيث تلعب أماني السويسي في أحداث العمل دور امرأة “روبوت”، يتحكّم بها حبيبها كما يشاء، في لوحة غنائية راقصة تحمل جرعة زائدة من الفرح والإيجابية.

وأغنية “فوبيا” باللهجة المصرية من كلمات سيد حسن، وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وميكس تميم، تقدّم من خلالها أماني السويسي رسالة إجتماعية، تدعو فيها كل امرأة بأن لا تسمح لشريكها بأن يقيّد حريتها في العيش بالأسلوب الذي ترغب به.

نفيد بالذكر أن الكليب حقق انتشارًا لافتًا في الأيام الماضية، وهو لا يعتبر العمل الأوّل الذي يجمع بين “لايف ستايلز ستوديوز” وأماني السويسي، حيث كانت الشركة قد أصدرت لها في الفترة السابقة عدّة أعمال غنائية، نذكر منها كليب “خليك في البيت” الذي دعت من خلاله الناس إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وأغنية “صوت الأم” التي أهدتها إلى الأمهات بعيدهن في مارس الماضي.