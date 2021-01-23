فيديو.. الفنانة لبلبة تكشف سر فشلها في الزواج بعد حسن يوسف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية لبلبة، إنها عملت بالفن منذ أن كان عمرها 5 سنوات، وتزوجت مرة واحدة فقط من الفنان المصري حسن يوسف.

لكنها أكدت أن الانفصال حدث سريعا، ولم تكرر تجربة الزواج بعد ذلك.

وكشفت الفنانة لبلبة خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" الذي يعرض على قناة قناة النهار عن سبب فشلها في الزواج مرة أخرى.

وقالت:"تزوجت من حسن يوسف وعمري 17 سنة، وبعد ذلك تلقيت عرضين للزواج، ولكن لم يكتمل الأمر، لأن الأول كان يكره الفن، والثاني كان يحب الفن ولكن توفى قبل الزواج".

تابعت لبلبة حديثها: "أغلقت قلبي وقررت التركيز في الفن، واكتشفت أن الفن سرق عمري، لكن بصراحة لم أندم على الفشل في تكوين بيت وعائلة، لأن الفن عوضني كثيرا".





واستكملت لبلبة حديثها قائلة: "من أفضل وأهم أعمالي فيلم "ليلة ساخنة" بطولة نور الشريف وإخراج عاطف الطيب، وشارك الفيلم في مهرجان للسينما في جنوب أفريقيا وحصلت على جائزة أفضل ممثلة".





كما تحدثت الفنانة لبلبة خلال البرنامج عن اسمها الحقيقي قائلة: "قدمت عرضا أمام المخرج نيازي مصطفى وأبوالسعود الإبياري في سن الطفولة، وعندما سألني نيازي عن اسمي، وقلت له نونيا، أبوالسعود الإبيارى قال عاملة زى الـ"لبلب"، قالوا ما نسميها لبلبة".