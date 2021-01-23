شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ ماجد المصرى بعد شفاء ابنته من كورونا: "عقبال كل مريض ومريضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفنان ماجد المصرى، بالشكر إلى الله بعد تعافى ابنته من فيروس كورونا، والتي أصيبت بالفيروس التاجى مؤخراً، حيث عبر عن فرحته بتدوينه من خلال حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وفى أول تعليق منه على شفاء ابنته من الفيروس، نشر صورة لهما معاً، وكتب فى تعليقه عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب، تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كورونا عقبال كل مريض ومريضة إن شاء الله".



ماجد المصرى على انستجرام

وسبق وطمأن الفنان ماجد المصرى جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، حيث شارك معجبيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة فى أحدث ظهور له بعد إصابته بالفيروس التاجى، معلقًا: "صباح الفل على كل الغاليين".



ماجد المصرى وابنته

يأتى ذلك بعد الأزمة الصحية التى عانى منها الفنان ماجد المصرى مع بداية العام الجديد 2021 فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، ففى أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله فى مرحلة العزل المنزلى بعيدا عن أسرته وزوجته، وبعد أيام قليلة، أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجى أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به فى مدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة الماضية.

ويذكر أن رانيا أبو النصر، كانت قد أعلنت، قبل يومين، عن تعافى زوجها الفنان ماجد المصرى وابنتهما داليدا من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، اللذين أصيبا به مؤخرا، مؤكدة أن حالتهما الصحية صارت أفضل وبحالة جيدة بعد التعافى من الفيروس.

وقالت رانيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "الحمد لله.. ماجد وداليدا قاموا بالسلامة، ألف حمد وشكر ليك يارب، وربنا يشفى كل مريض"، مضيفة: "شكرا لكل الناس الجدعة اللى سألوا عليا ومكنوش بيسبونى لحظة بتليفوناتهم ومساعدتهم ليا".