شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تسترجع ذكريات والدها ووالدتها بصورة نادرة.. وتعلق: "تعبان أوى ادعوله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، مؤكدة أنه لا يزال مريض للغاية، فيما نشرت صورة لوالدها بصحبة والدتها من دولاب ذكرياتهما، وعلقت عليها بطلب الدعاء من متابعيها له، وكتبت: "محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل وأقوى وأطيب قلب ملكه العلايلى".

وأضافت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لأنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".



محمد الصغير وزوجته

من ناحية أخرى، واصل النجم أحمد السقا هو الآخر الدعاء لحماه محمد الصغير فى وقت سابق، وذلك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت به منذ الإصابة بفيروس كورونا، حيث حرص على نشر صورة لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب دعاء له، ختمه بكتابة : "يا رب تقوم لحبايبك بالسلامة يا ابويا و حماية وصاحبي".



مها الصغير على انستجرام

ولم تكن هذه المرة هى الأولى الذى يطالب النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير "حماه" خبير التجميل محمد الصغير، وذلك بعد أزمته الأخيرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية المركزة، حيث سبق وطالب بذلك بداية الأسبوع الجارى أيضاً.