شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة مغربية تثير الجدل بإجراء حوار على السرير.. ومتابعيها: الجو برد بس مش كده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت المطربة المغربية سعيدة شرف، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعدما تم استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية بطريقة غريبة، حيث أجرت الحوار من على سريرها وهى مستلقية ومغطاه بالبطانية، وهو الحوار الذى تداوله رواد السوشيال ميديا بصورة كبيرة، وعبر أغلبهم عن استغرابهم لإجراء لقاء تليفزيونى بهذه الطريقة.

وفى تعليق ساخر على صورة مقتطعة من الحوار التليفزيونى للمطربة المغربية، قال أحد المغردين، "هو الجو برد أه بس مش لدرجة نعمل اللقاء على السرير"، في حين وصف آخر ظهور المطربة المغربية بهذا الشكل قائلاً: "أغرب لقاء تليفزيونى".



المطربة المغربية والتعليقات



جانب من التعليقات

لكن التفاصيل غير المعلومة لبعض المغردين الساخرين من إجراء الحوار التليفزيونى بهذه الطريقة، أن هذا اللقاء أجرى مع المطربة المغربية سعيدة شرف، وجاء بعدما تعرضت لحادث تسبب فى كُسر بقدمها ونقلت على إثره إلى إحدى المستشفيات.



أغرب لقاء تليفزيونى مثلما وصفه أحد رواد مواقع التواصل

وفى ظل حرص مقدمة البرنامج على إجراء الحوار التليفزيونى مع المطربة سعيدة شرف، رغم مرضها وعدم قدرتها على التحرك بسبب الكسر فى القدم الذى أصيبت به، فقد أجرت معها الحوار بهذه الطريقة على السرير كما ظهر خلال بداية الحلقة التي أكدت فيها أنها لم تنتظر طويلاً لإجراء الحوار وقررت المجىء لها وإجراء الحوار بهذا الشكل، فيما كشفت المطربة المغربية عن تفاصيل إصابتها بكسر فى القدم، وتحدثت عن أعمالها خلال الفترة القادمة، وما طرأ بخصوص خطتها الفنية بعد تلك الإصابة.